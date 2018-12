Genoa, promozione gare con Atalanta e Viola

E’ in corso la promozione lanciata per le ultime due partite interne del 2018 contro Atalanta (sabato 22 ore 15) e Fiorentina (sabato 29 ore 15).

Acquistando contestualmente il titolo di accesso per entrambe le gare il costo medio dei tagliandi risulta fortemente scontato rispetto alla norma per la tariffa intera. Il “Christmas Pack”, dal nome della promo, è reperibile al Ticket Office del Genoa Museum and Store (10-19), nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.ticketone.it. Ecco i prezzi per l’entrata cumulativa ai due incontri allo Stadio Ferraris: Tribuna Inferiore Centrale 120 euro, Distinti 45 euro, Gradinata Sud 30 euro.

Questi i costi invece della prevendita singola per il match con l’Atalanta (*tariffa Under 18): Tribuna Inferiore Centrale 80 euro (*40), Distinti 30 euro (*15), Gradinata Sud 20 euro (*10). La vendita dei tagliandi settore ospiti, per i residenti in Lombardia, è rivolta unicamente ai possessori di tessera del tifoso dell’Atalanta.