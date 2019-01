Genoa, Preziosi ieri in visita alla squadra a Pegli

Giornata genovese per il presidente Enrico Preziosi. Il patron del Grifone è arrivato a Villa Rostan stamane e ha fatto in tempo a dare il benvenuto ad Antonio Sanabria, l’attaccante appena giunto a Pegli da Malpensa su un autoveicolo inviato dalla società. Una stretta di mano prima delle visite all’Istituto Il Baluardo, necessarie per sviluppare l’iter burocratico finalizzato alla formalizzazione della sua prossima acquisizione.

Prima della seduta di allenamento il proprietario del Genoa ha incontrato mister Prandelli e salutato lo staff, radunato la squadra per trasmettere carica e fiducia, quindi ha assistito a tutto l’allenamento in compagnia dei dirigenti con cui ha fatto il punto della situazione, non solo in chiave mercato, ma soprattutto in vista della trasferta di Empoli. Un passaggio importante per il prosieguo della stagione.