Genoa, Preziosi allontana Soumaoro dal Napoli

Preziosi cerca di allontanare le voci che vedrebbero il proprio gioiello Soumaoro in orbita Napoli per la prossima stagione.

“Soumaoro è un calciatore importante che al Napoli ricorda molto Koulibaly. Con noi ha avuto un grande impatto e proveremo a trattenerlo, ovviamente sempre senza alcun contrasto con lui. In casi come questi è la volontà del ragazzo a contare: se avrà piacere a restare ne saremo felici”.

“Le nostre relazioni di mercato col Napoli sono inesistenti, da sempre praticamente. In 15 anni abbiamo chiuso poche operazioni: solo Mesto e Pavoletti. Evidentemente non abbiamo giocatori che stuzzicano il loro interesse. Younes? L’abbiamo chiesto, ma l’affare non è andato in porto come sempre. Forse non c’è empatia con De Laurentiis”.