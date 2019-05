Genoa, prevendita per il Franchi a quota 2.500

Sono ormai agli sgoccioli le dotazioni del settore ospiti per la partita di domenica a Firenze.

Dei 2.350 tagliandi che coincidono con la capienza, restano a disposizione solo poche decine di biglietti dopo la messa in vendita libera iniziata da poche ore. Contando i tifosi presenti in altri settori dell’impianto si calcola che saranno circa 2.500 i genoani che sosterranno il team dagli spalti. Quasi una ventina i pullman in partenza in direzione del parcheggio adiacente al settore ospiti, dopo l’uscita consigliata a Firenze Sud. Gli ultimi titoli di accesso sono acquistabili sul sito www.ticketone.it e nelle ricevitorie del circuito. La squadra partirà per la Toscana dopo l’allenamento di sabato al Centro Signorini.