Genoa, preparazione in vista della sfida con la Roma

Gruppo suddiviso in due, com’è prassi il giorno della ripresa, per mettersi alle spalle l’impegno con il Torino e allinearsi in previsione di quello con la Roma. Massaggi e lavori di recupero. Questo il programma dei giocatori che hanno accumulato il maggior minutaggio contro i granata. Esercitazioni atletiche e tecniche, inframmezzate da partitine a campo ridotto. Il menù per la restante parte del team, in una giornata di sole dopo le piogge degli ultimi giorni. Non risultano novità a livello di infermeria, i rientri dei convalescenti sono previsti nelle prossime settimane. Nessuna squalifica, referti alla mano, verrà decretata dal giudice sportivo.