Entella, i numeri e le statistiche dell’avversario Lecce

Big match nel posticipo del 7^ turno di Serie B. Domenica al Comunale, con fischio d’inizio alle 21:00, arriva il Lecce di mister Eugenio Corini. Una bella sfida, quella tra biancocelesti e i giallorossi, legata a doppio filo con la stagione 2012/13, quando le due squadre si affrontarono nella vecchia C1 per ben 4 volte, tra regular season e playoff. I salentini, retrocessi dalla Serie A, ambiscono a tornarci quanto prima: ci aspetta una sfida impegnativa ma super affascinante.

La classifica

La squadra di Eugenio Corini si trova al momento all’ottava posizione in questo campionato dopo 6 partite giocate, con 9 punti raccolti frutto di 2 vittorie (Ascoli e Pescara), 3 pareggi (Pordenone, Cremonese e Cosenza) e 1 sconfitta (Brescia).

Gli avversari da tenere d’occhio

La qualità della rosa del Lecce non la scopriamo certo oggi: da Filippo Falco, tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo proprio in vista del match di domenica, a Mancosu, passando per Coda, Pettinari e non solo. Tantissimi reduci dalla stagione di A. Pellizzer e compagni dovranno però far particolarmente attenzione alla coppia d’attacco giallorossa formata da Coda e Stepinski, che hanno messo a segno finora 5 gol complessivi, rispettivamente 3 l’italiano e 2 il polacco, reduce da una doppietta proprio nell’ultimo turno col Pescara.

Sfida tra fratelli

Una sfida nella sfida sarà quella tra i fratelli Mancosu. Matteo e Marco, uno per parte. Il nostro Matteo sta vivendo un periodo d’oro e ha trovato la rete già in 2 occasioni in campionato su rigore. L’ultima proprio allo scadere contro il Brescia. Marco invece, classe ’88, ha trovato la via del gol contro l’Ascoli e nella scorsa stagione ha segnato ben 14 gol in Serie A, rivelandosi come una delle massime sorprese del campionato, nonché idolo dei fantallenatori. Tempi duri per il terzo fratello, Marcello, che per una volta non potrà schierarsi apertamente dalla parte di uno dei due.

I precedenti tra le due squadre

Solo 4 precedenti nella storia di questo match tra Entella e Lecce, tutti relativi alla stagione 2012/13. 2 vittorie per i salentini e 2 pareggi. Era l’anno della Lega Pro prima divisione, la vecchia C1. Il Lecce era retrocesso dalla A anche in quell’occasione, ma non si iscrisse alla Serie B e ripartì dalla Lega Pro dopo il cambio di proprietà. Erano i giallorossi di Giacomazzi, Jeda, Chevanton, Bogliacino, con giovani di classe come Pippo Falco, Davide Zappacosta e Cosimo Chiricò. In regular season all’andata al Via del Mare il Lecce si impose 4-2; al ritorno al Comunale finì 2-2 con gol di Vannucchi e Rosso. L’Entella terminò quinta in classifica; il Lecce secondo. Si ritrovarono in semifinale playoff: 1-1 all’andata con rete di Garin e vittoria allo scadere del Lecce per 2-1 al ritorno. A nulla valse il gol del mago Vannucchi.

Eccoli in ordine cronologico:

14 ottobre 2012, Lecce-Entella 4-2

24 febbraio 2013, Entella-Lecce 2-2

26 maggio 2013, andata semifinale playoff, Entella-Lecce 1-1

2 giugno 2013, ritorno semifinale playoff, Lecce-Entella 2-1