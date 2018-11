Genoa, Perinetti: dallo Sport per Genova segnali importanti

Una dignità più unica che rara. Genova si è rimboccata le maniche e sta facendo il massimo per rialzarsi. Aspetta risposte, anzi fatti, da chi è chiamato a darle.

Il primo derby dopo il crollo del Ponte Morandi. Una tragedia che ha colpito al cuore. A pochi giorni dalla partita il direttore generale, Giorgio Perinetti, è intervenuto alla trasmissione “Il mattino ha il gol in bocca” sulle frequenze di Rai Radio 1. “Il significato che lo sport e una partita così sentita richiamano, è ciò che Genova per prima cosa è stata capace di sopportare. Questa è una città orgogliosa che ha fatto fronte alle avversità con sacrifici e coraggio.

Questo derby può caratterizzare il desiderio di tornare alla normalità e trasferisce il messaggio che tutti coloro che ne hanno facoltà si adoperino per risolvere celermente i problemi. Genova ha il diritto di vivere in maniera più piena, non di limitarsi a sopravvivere nella quotidianità. Lo sport sotto questo aspetto è in grado di dare segnali importanti. Nel ricordo di chi ha perso la vita e nell’attesa, sana e composta, di un evento così speciale”.