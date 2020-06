Genoa, partitelle e lavoro aerobico al Signorini di Pegli

Addestramenti ad ampio raggio sul campo, partitelle in famiglia di messa a punto e lavori aerobici con carichi incorporati per aumentare il grado di fatica.

La preparazione della squadra, sotto la guida di mister Didi Nicola e collaboratori, oltre che la supervisione del dott. Piero Gatto e dello staff sanitario, prosegue come da programma al ritmo di un allenamento quotidiano. A una ventina di giorni dalla partita con il Parma al Ferraris, che segnerà la ripresa del campionato per il Grifone dopo la lunga interruzione, la preparazione sta ruotando sull’asse della terza settimana. Tutti presenti al centro sportivo rossoblù, a parte il convalescente Radovanovic. Il gruppo-squadra sta seguendo rigidamente le avvertenze del protocollo indicate per le sedute collettive. La gambe girano. E il morale riflette il miglioramento della situazione generale, sebbene si proceda con i piedi di piombo.