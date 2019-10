Genoa, partenza a mille per la prevendita con il Milan

I risultati delle partite precedenti non hanno raffreddato gli animi del popolo rossoblù e rossonero.

Sono oltre un migliaio i biglietti già acquistati in prevendita, dopo l’apertura parziale di lunedì, per la sfida tra Genoa e Milan. Il piatto forte servito dal calendario sabato al Ferraris (20:45). Di questi più di 500 sono stati acquistati per il settore ospiti (capienza totale di 2mila); questi tagliandi saranno in vendita sino alle 19 di venerdì. Nonostante tutto un segnale della voglia di stringersi intorno alle squadre, per superare gli scogli e ripartire di slancio. A quattro giorni dalla data la prevendita sta entrando nel vivo. L’impianto sarà gremito per più di due terzi. Circa 23mila gli spettatori attesi tra abbonati e paganti.

Prezzi base (*Under 16): Poltroncina Tribuna 150 euro, Tribuna Laterale 100 euro, Distinti 40 euro (*20), Gradinata 25 euro (*15).