Genoa-Parma, Blessin: Non voglio cali di concentrazione

Blessin non vuole cali di attenzione del suo Genoa oggi contro il Parma al Ferraris.

“Nessuno ci regala niente, dovremo dare sempre il massimo per vincere ogni partita e quella di domani sarà una battaglia tra due squadre top”.

“Non credo ci sia una prima della classe – ha risposto Blessin – ma almeno 5 o 6. Quelle di Pecchia sono belle parole e lo ringrazio ma penso che più che altro che voglia togliere pressione ai suoi calciatori.

Noi vogliamo i tre punti, vogliamo andare in Serie A: questo è chiaro. Non vedo una squadra più forte di tutti ma so che dobbiamo raggiungere il massimo per vincere le partite. Abbiamo un obiettivo chiaro e ogni partita va giocata a livello alto. Domani avremo una squadra top contro un’altra squadra top”.