Genoa, ora è ufficiale: esonerato Andriy Shevchenko

Il Genoa ha sollevato dall’incarico il tecnico Andryi Shevchenko.

“Il club – si legge in una nota – ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto”.

La squadra è stata affidata temporaneamente all’allenatore delle giovanile Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita.

Shevchenko, che è stato uno dei più forti calciatori al mondo a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, era stato nominato allenatore del Genoa a inizio novembre, dopo che per alcuni anni aveva allenato la nazionale di calcio ucraina, con discreti risultati. Con il Genoa le cose sono andate male: in nove partite giocate in Serie A, la squadra ha ottenuto solo tre punti grazie a tre pareggi. Il Genoa è penultimo in classifica con 12 punti.