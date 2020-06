Genoa, oggi la ripresa degli allenamenti al Signorini

La ripresa degli allenamenti, dopo la giornata festiva, è fissata a pomeriggio inoltrato per i giocatori al Centro Sportivo Gianluca Signorini. Ai nastri di partenza scalpita la quarta settimana di preparazione. In rapporto al programma stilato da Didi Nicola e dallo staff, gli impegni si svilupperanno con una sessione al giorno per capitan Criscito e compagni, prima della pausa prevista domenica. Tutti convocati a Pegli, compreso Perin papà bis nei giorni scorsi. Unico assente ancora Radovanovic che sta seguendo l’iter di recupero dall’infortunio. Le operazioni stanno procedendo nel rispetto delle tabelle di lavoro e delle normative del protocollo in vigore, nel clima positivo che si respira all’interno del gruppo squadra.