Genoa, oggi la ripresa al Signorini di Pegli

Come una compagnia di giro: il volo del Grifo in trenta giorni. Un mese ormai è passato dall’inizio del lungo tour in Italia e in Europa. Tra ritiri e amichevoli di prestigio internazionale, pochi gli intermezzi, la squadra di mister Ballardini non fa tappa fissa in Liguria dal pre-raduno. Prima settimana di luglio. Nel mentre Neustift, Brunico, Bardonecchia. E le presenze timbrate a Magdeburgo e Sète, per confrontarsi con avversarie di livello. Nord Italia, Austria, Germania, Francia. Un lunghissimo viaggio con la valigie in mano.

E adesso si torna in Liguria. Pronti a ricominciare con una parvenza di routine. Lunedì alle 17:30 Criscito e compagni si alleneranno al Centro Sportivo Signorini a porte aperte. Sabato invece al Ferraris la gara di Coppa Italia alle 19, a cui seguirà la settimana seguente l’esordio in campionato. I primi incontri si disputeranno nella fascia serale. Lunedì mattina intanto a Pegli gli ultimi acquisti saranno sottoposti a test funzionali in palestra, per le rilevazioni utili ad approntare i piani di lavoro individualizzati. La stagione bussa alle porte.