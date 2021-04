Genoa, oggi la rifinitura e partenza per Torino

Di nuovo in campo. La squadra è tornata a Pegli per proseguire il lavoro della seduta precedente, perfezionare la condizione, approfondire le nozioni. A due giorni dalla sfida con la Juventus, lo staff ha sottoposto i giocatori a un’ora e mezza di programma al Centro Signorini. Prove per la fase difensiva e sviluppi offensivi, una partitella a campo dimezzato, in aggiunta ad addestramenti tecnici prima del pranzo in club-house. Mister Ballardini sta verificando le soluzioni per la sostituzione di Strootman, squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Czyborra non si è allenato in gruppo effettuando una seduta fisioterapica. Oggi partenza per Torino con la nuova Freccia Rossoblù.