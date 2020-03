Genoa, Nicola: Sosteniamo tutti l’Ospedale San Martino

Il tecnico del Genoa Davide Nicola ha voluto lanciare un appello via social per una raccolta fondi in favore dell’Ospedale San Martino che, come tutti gli altri ospedali, sta vivendo un momento particolarmente difficile.

“Sosteniamo con forza medici ed infermieri e tutto il personale che lavora all’ospedale San Martino. Stanno lottando con grande impegno e fatica contro il Coronavirus. Anche noi possiamo fare la nostra parte facendo una donazione all’ospedale San Martino andando semplicemente sul sito oppure attraverso questo IBAN: IT02Y0617501594000002390480. Nessuna cosa che accade agli altri può lasciarci indifferenti. Se pensiamo tutti questo, possiamo dare davvero un grande aiuto”.