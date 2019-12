Genoa, Nicola prepara l’esordio con il Sassuolo

Appuntamento al ‘Tempio’. Per la prima del 2020, la prima di mister Nicola. L’occasione per dare un colpo di scopa alle polveri dell’anno che ci sta salutando. Con Il Sassuolo il Grifone ha uno score di cinque risultati utili in sei match disputati al Ferraris. La società ha abbassato i prezzi dei biglietti (Distinti, Gradinata Sud e Settore 5) per favorire la partecipazione e ha disposto l’ingresso gratuito per gli Under 14 con le modalità comunicate. Anche i club della riviera e dell’entroterra si stanno mobilitando per presenziare a Marassi. Per l’occasione sarà presente il pro-player del Grifone, Woski99, disponibile per chiunque volesse cimentarsi in una sfida, presso la postazione e-sport all’ingresso dei Distinti.