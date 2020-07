Genoa-Napoli, Nicola: Dobbiamo ripartire dalla prestazione

I punti non arrivano. La prestazione c’è e da quella si riparte. Il tecnico Davide Nicola è soddisfatto della prova dei ragazzi che hanno lottato e dato tutto.

“Nessuno si diverte a incassare una sconfitta. Ho rivisto però un Genoa positivo e aggressivo, a sprazzi nel primo tempo, con continuità nella ripresa. Contro un Napoli che è tra i team più in forma non era facile. Hanno un tipo di gioco posizionale sulle catene con interscambi importanti, le loro rotazioni hanno creato difficoltà sui tempi delle scalate finendo per abbassare il baricentro sulla pressione esercitata. Credo però che si sia vista una bella reazione. Cosa rimane? La consapevolezza che con un certo tipo di gioco si possa ottenere un certo tipo di risultato. Da questa partita usciamo con la convinzione che possiamo fare questo tipo di calcio. La classifica? Eravamo ultimi schiantati tempo fa: ora non ha importanza essere avanti o indietro di un punto. Conterà solo alla fine. Crediamo ciecamente di poter raggiungere il nostro obiettivo. Domenica sarà una partita importantissima, poi avremo altri scontri diretti”.