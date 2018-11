Genoa-Napoli, Ferraris sempre più pieno sabato

Ventiquattromila spettatori con il titolo di accesso già al sicuro. A due giorni dal match con il Napoli, è già iniziata la festa vedendo la risposta del pubblico.

Sono 6mila i tagliandi venduti per assistere alla sfida (18mila gli abbonati), gran parte dei quali acquistati dai supporter azzurri. Le scorte per il settore ospiti (2mila biglietti) sono andate esaurite in queste ore. Nessun problema però per i sostenitori ospiti che possono comperare, senza la necessità di tessera del tifoso, ancora tagliandi per ogni altro settore disponibile, visto il gemellaggio vigente tra le due tifoserie. Procedendo con questo ritmo si stima che saranno non meno di 6mila gli amici napoletani sugli spalti a tifare per la loro squadra. I tagliandi sono reperibili al Ticket Office del GMS in via al Porto Antico 4, nelle ricevitorie Listicket e on-line sul sito www.listicket.com.