Genoa, marea rossoblù domani al Tempio

Come un’onda che tutto travolge. Al diavolo il mare e la coda di estate. La parola d’ordine è, domenica, tutti allo stadio. Da anni non si registrava tanta euforia a livello ambientale. Una voglia di partecipazione così alta. Pollice su. Batte forte il cuore del popolo rossoblù rivitalizzato dall’inizio promettente e un’aria nuova. Guai a non cavalcare l’entusiasmo. Ma anche a non disperdere il capitale, nella moneta espressa da umiltà e determinazione, accumulato dal team sotto le cure di mister Andreazzoli e, a monte, le prescrizioni del presidente Preziosi. Il vento è girato. I genoani stanno facendo la fila anche oggi per acquistare abbonamenti e biglietti. Costumi e ombrelloni a casa. Ci vediamo al ‘Tempio’!