Genoa-Lecce, capitan Criscito: Serve mettere il massimo

Di lotta alla fine il Genoa l’ha portata a casa. Una vittoria importantissima a quattro giornate dalla conclusione. Quattro, già. C’è un solco di quattro punti ora dal… quartultimo posto, con il vantaggio degli scontri diretti e una differenza reti migliore. A botta calda capitan Criscito, maglia numero quattro, esalta lo spirito di sacrificio dei compagni. Uno per tutti, tutti per uno. Così doveva essere, così è stato. E così deve essere sino al triplice fischio di una stagione che sta andando avanti sino alle calende greche. “Sono tre punti fondamentali nella rincorsa alla salvezza, non è stato facile tenere a freno la tensione e riuscire a imporci. Volevamo a tutti i costi questo successo e non abbiamo mai mollato. Bene così. Il derby? E’ sempre una partita particolare, naturale che ci teniamo. In questo finale serve mettere dentro tutto ciò che abbiamo, sappiamo che possiamo giocare meglio. Ci aspettano degli incontri duri, dobbiamo dare il 200%”.