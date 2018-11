Genoa, Lazovic: Derby di Genova speciale

Quando il derby cittadino abbraccia il tifo di tutto il Paese. Succede per quello di Belgrado, in Serbia. Stella Rossa contro Partizan è la Partita. Una rivalità che si accende quand’è ora di guardarsi negli occhi, sistemare la palla al centro e dare l’anima sugli spalti. “Le squadre hanno tifosi in tutta la nazionale non solo a Belgrado. Il clima generale è migliorato negli anni. Tra giocatori ci conoscevamo e, al di là di qualche episodio, si cercava di portare in campo il rispetto che si deve agli avversari per non infervorare gli animi. Del derby genovese mi piace il fatto che i supporter vadano mischiati allo stadio, senza barriere di divisione. Genova può esserne fiera”.