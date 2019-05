Genoa, invasiona giallorossa al Ferraris

Sono bastati due giorni ai supporter della Roma per esaurire il migliaio di tagliandi a disposizione per il settore ospiti superiore. Per la partita di domenica al Ferraris resta a loro disposizione un altro migliaio di biglietti per il settore ospiti inferiore. Mille più mille totale duemila. Elementare, Watson. Per l’acquisizione non occorre tessera del tifoso: la trasferta è aperta a tutti. I biglietti, non solo del settore ospiti, sono reperibili nelle ricevitorie Ticketone, on-line su www.ticketone.it e presso il Genoa Museum and Store, in via al Porto Antico 4, regolarmente aperto nella festività del 1° maggio con orario continuato 10-19.