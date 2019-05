Facciamo Squadra, partita la prevendita per evento benefico

E’ iniziata nel circuito delle ricevitorie Ticketone e sul canale on-line (www.ticketone.it) la prevendita per la partita benefica di lunedì 27 maggio allo stadio Ferraris. In campo una mista degli attuali giocatori di Genoa e Sampdoria, contro una selezione di ex rossoblucerchiati tra cui nomi di richiamo e in attività in altri club. “Facciamo Squadra” è il copy-right della serata che sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e vedrà la partecipazione inoltre di artisti di fama internazionale. La raccolta fondi è destinata alle aziende e agli esercizi commerciali che stanno pagando le conseguenze del crollo del Ponte Morandi. Un messaggio di solidarietà e unione. Un gol verso la rinascita.

Prezzi Base – Tribuna Inferiore: 50 euro (Under 14: 25 euro), Distinti: 10 euro, Gradinate: 5 euro