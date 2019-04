Genoa-Inter 0-4, disfatta rossoblù al Ferraris

Sconfitta sonora per il Genoa in casa contro l’Inter che apre una mini crisi in casa rossoblù dopo la sconfitta di domenica contro l’Udinese.

Cross dalla sinistra spedito in area da Asamoah: sul pallone, che attraversa tutta l’area di rigore, si getta Gagliardini in corsa e batte Radu.

Romero, al ’40 atterra in area di rigore Icardi prima tenendolo per i calzoncini, poi per la maglia. Mariani non ha dubbi ed espelle il difensore rossoblu, assegnando rigore per l’Inter. Dagli undici metri va Icardi, che spiazza Radu per lo 0-2.

Al 53esimo terzo gol dell’Inter con Pedro Pereira che perde un pallone in suo controllo sulla sinistra, se lo fa strappare da Nainggolan. Il pallone rapidamente passa da Asamoah a Icardi, che vede nello spazio Perisic che insacca il 3-0.

Il Poker lo segna ancora Gagliardini all’80 minuto chiudendo i conti.

fc

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-4-1-1): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lerager, Radovanovic, Rolon, Sturaro; Sanabria, Kouamé. Allenatore: Cesare Prandelli.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.