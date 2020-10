Genoa, in Coppa contro il Catanzaro il 28 ottobre

Si giocherà allo stadio Ferraris il match del terzo turno di Coppa Italia, in programma mercoledì 28 ottobre, con fischio di inizio alle 17.

Avversario del Grifone sarà il Catanzaro. Il club calabrese milita in Serie C e nell’ultima gara della competizione ha avuto la meglio del Chievo Verona dopo i calci di rigore. In palio ci sarà l’accesso al quarto turno, da giocarsi nella settimana del 25 novembre. Chi passerà incontrerà poi la vincente del match Sampdoria-Salernitana. IN palio dunque un possibile derby della Lanterna in caso di passaggio del turno e la squadra di Maran vorrebbe dare questa gioia ai propri tifosi.