Genoa in cerca di rinforzi nel mercato di Gennaio

Correggere gli errori. Centrare le mosse per vincere le sfide che riserva il futuro. Non si dovrà aspettare molto per l’apertura della finestra invernale del calcio-mercato. Il 2 gennaio, esaurita la festività del primo giorno dell’anno, inizieranno a farsi caldi i contatti per trattative e operazioni. Il Genoa sta delineando le strategie per puntellare l’organico con rinforzi mirati, in grado di dare un contributo di peso nella corsa a una salvezza che si annuncia vietata ai deboli di cuori. Tutto è in gioco con ventuno giornate e sessantatré punti a disposizione. Il vento gira. Per superare la boa del girone di andata, del resto, vanno giocate le partite con il Sassuolo (in casa) e il Verona (fuori).