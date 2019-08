Genoa-Imolese, Comunale di Chiavari verso il tutto esaurito

Si va a passo spinto verso il tutto esaurito per il match tra Genoa e Imolese che segna il debutto in provincia di Genova, in Liguria e in Italia per quanto riguarda la stagione 2019/20. L’entusiasmo si palpa con mano. Sono già terminate le scorte di biglietti per Curva Nord, Tribuna, Distinti. Restano poche centinaia di Curva Sud, reperibili al Ticket Office al Porto Antico (10-19, aperto oggi e anche domani), nelle ricevitorie e sul sito di Ticketone. La vendita dei biglietti termina domani alle 18, i botteghini dello stadio non saranno in servizio. Vivere le emozioni del ritorno. Oltre 5mila tifosi sono pronti a dare il bentornato al Grifone rossoblù, nella partita che lo vede contro un altro Grifone che veste rossoblù.