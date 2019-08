Samp, Ferragosto di lavoro per la truppa di Di Francesco

Ferragosto in campo per la Sampdoria che questa mattina si è allenata al centro sportivo “Mugnaini”. Sul campo 2 dell’impianto bogliaschino, dopo la riunione tecnica, il riscaldamento e un’esercitazione tattica, è andata in scena una partitina a tutto campo con i ragazzi della Primavera di Marcello Cottafava.

Sgambata. Sotto gli occhi del direttore sportivo Carlo Osti e del responsabile tecnico del Settore Giovanile Giovanni Invernizzi, Eusebio Di Francesco ha sollecitato per 70 minuti la squadra in preparazione all’esordio ufficiale in Coppa Italia, domenica sera a Crotone. Seppur con differenti minutaggi, tutti i componenti della rosa hanno partecipato alla sgambata, preceduta da lavori individuali specifici in campo o in palestra. Domani, venerdì, la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio.