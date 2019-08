Genoa-Imolese, Andreazzoli: Squadra e pubblico fantastici

Andreazzoli promuove i suoi al termine del poker di Coppa contro l’Imolese.

“Sono molto soddisfatto per quelle che potevano essere le insidie dell’esordio. La squadra ha avuto pazienza nel cercare la via della rete. Una prova sicuramente da considerare in maniera positiva. Il pubblico è stato fantastico nonostante non fossimo a casa nostra. Prosegue lavoro di avvicinamento al campionato”

“Devo fare i Complimenti alla squadra, perché giocavamo contro un avversario che ha qualità e con un sistema di gioco data dal suo allenatore collaudato nel tempo. Per i dettagli ci vuole più tempo, i sincronismi vanno oliati. Rispetto ai tempi possiamo essere contenti”