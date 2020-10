Genoa, il calore dell’Uzbekistan per Shomurodov

Tutti pazzi per Eldor Shomurodov. E, di riflesso, per il Genoa. Dal giorno dell’annuncio del trasferimento, un’ondata di interesse, generata in Uzbekistan, si è riversata sul club e la squadra più antica in Italia. Contatti, messaggi. Richieste di informazioni. Un’invasione che viene da lontano e si manifesta sui canali social presi d’assalto. Eldor è un idolo nel suo Paese? Fioccano le prenotazioni delle maglie di gioco, con nome e numero (61), ordinate dal centro Asia sul portale e-commerce del Grifone. Il gol griffato in nazionale contro l’Iran, con una girata improvvisa, ha attizzato il fuoco che si nasconde sotto. C’è un giocatore uzbeko famoso in città.