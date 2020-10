Genoa, i risultati delle giovanili rossoblù

Se il buongiorno si vede dal mattino. Dopo le prime giornate, il Genoa può vantare due squadre in testa alla classifica dei campionati nazionali giovanili. L’Under 16 e l’Under 15 hanno preso la vetta, nei rispettivi gironi, dopo i primi due turni certificati da un ein-plein di vittorie. Quattro su quattro. La leva 2005 allenata da Gervasi, miglior attacco (8 reti, zero subite), condivide il primato con la Juventus. I grifoncini della leva 2006, guidati da Cipani, occupano il vertice da soli. Una partenza positiva che fa ben sperare per la competività che il Genoa esprime da anni proprio in questa fascia di età. L’Under 17 ha colto il primo punto. Pareggio per l’Under 18 all’esordio.

UNDER 18

Monza-Genoa 2-2 (2 Bamba)

UNDER 17

Cremonese-Genoa 4-4 (Gagliardi, Rimondo, Toniato, Cagia)

UNDER 16

Genoa-Bologna 3-2 (Casagrande, Tassone, Imberti)

UNDER 15

Genoa-Bologna 2-0 (Lattari, Ekhator)