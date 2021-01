Genoa, i numeri e le statistiche di Goran Pandev

Uno dei giocatori più vincenti in assoluto, e presenti (457 partite in Serie A Tim, 93 gol), nella storia del campionato italiano.

Un campione per tutte le stagioni, tutte le squadre e… ruoli variabili. ‘Goghi’ Pandev sta per mettere una bandierina con le sue iniziali sulla vetta di un altro primato. Con un ingresso dalla panchina, specializzazione che gli ha permesso di allungarsi forse la carriera puntando alla prossima estate, all’Europeo con la Repubblica della Macedonia, il sogno di una vita e il premio a sacrifici ultra-ventennali, Goran eguaglierà infatti Sergio Pellisier come giocatore con più presenze da subentrato in A (154) nell’era dei tre punti a vittoria. Subentrato o sostituito (199). Lunga vita a Goran Pandev.