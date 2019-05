Genoa, Hiljiemark: Tutto l’ambiente unito

In volo da Goteborg a Genova per vivere la vigilia con i compagni, condividere le ore di attesa, cementare l’unione in vista di un match che, se non decisivo, poco ci manca. Come in settimana aveva già fatto Stefano Sturaro, altro infortunato di lungo corso, Oscar Hiljemark è sbarcato a Pegli per assistere all’allenamento. “Dispiace restare a guardare e non essere di aiuto. Ho sofferto in Svezia dove non ho perso una partita alla tv. Ci aspettano due finali. Possiamo farcela, uniti andiamo a prendercela”. Il centrocampista svedese rientrerà nella prossima stagione. L’operazione a cui è stato sottoposto a inizio febbraio ha dato garanzie per il futuro. “Sto decisamente meglio dopo aver superato questi primi tre mesi. Le cose stanno procedendo bene. Poche settimane e tornerò a lavorare in campo”.