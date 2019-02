Genoa, Grifone prepara la sfida con il Bologna

E’ cominciata la settimana che porta a Bologna-Genoa, match previsto per domenica 10 febbraio alle 12:30.

Il Grifone ha dato il via al ciclo di sessioni in vista dell’incontro con una seduta pomeridiana. Presenti tutti gli elementi della rosa, ad esclusione del lungodegente Hiljemark. Per Favilli lavoro differenziato. Prima fase della giornata agli ordini dei preparatori atletici, seconda seguendo i dettami di mister Prandelli. Per la giornata di mercoledì è previsto allenamento mattutino.

Una settimana molto intensa che porterà alla sfida appunto di Bologna, crocevia fondamentale per conquistare la tranquillità in vista del rush finale che attende la serie A in questo inverno e primavera.