Pari con recriminazioni per il Genoa che non riesce a vincere contro la Fiorentina nonostante la superiorità numerica.

Nel primo tempo,botta e risposta tra Genoa e Fiorentina (Destro-Vlahovic) in campo per una gara importante in chiave salvezza. Nella ripresa i viola, comunque ben disposti nel primo tempo, devono fare qualcosa di più se vogliono vincere. Ma l’espulsione di Ribéry complica le cose e la ripresa diventa di grande sacrificio per i viola con Vlahovic decisamente il migliore trai viola.

Nel finale un contatto dubbio in area su Zappacosta scatena una rissa ma l’arbitro Maresca fa proseguire e la sfida termina 1-1.

GENOA-FIORENTINA 1-1

13′ Destro (G), 23′ Vlahovic (F)

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Strootman, Badelj, Behrami, Zappacosta; Destro, Scamacca. All. Ballardini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Ribery, Vlahovic. All. Iachini

Espulso Ribery (F) al 51′ per rosso diretto

Ammoniti: Strootman (G)