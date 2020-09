Genoa, Faggiano blinda capitan Criscito e Lasse Schone

Non solo mercato in entrata ed uscita: il diesse del Grifone Faggiano sta facendo qualche bilancio sui pezzi pregiati della rosa e sulla loro permanenza, in comune accordo con il mister Maran.

In particolare sia Capitan Criscito, corteggiato dalla Fiorentina da quest’inverno, sia L’asse Schone, che ha sempre estimatori all’estero, sembrano destinati a rimanere per creare l’ossatura della squadra per la prossima stagione.

“Vale anche per loro il discorso fatto in generale: sono professionisti seri e giocatori di valore, bisogna valutare spirito e motivazioni. Sono stato poco a Pegli negli ultimi giorni, li osserverò e parlerò con loro nei prossimi”.