Genoa, entusiasmo a mille dei tifosi rossoblù

I colpi estivi di mercato hanno riacceso la brace della passione popolare. L’entusiasmo covava sotto la cenere tra i tifosi, pronti ora a sognare la grande bellezza dopo la grande paura di pochi mesi fa. In città è palpabile l’attesa per il debutto a Marassi, dopo l’esilio per i lavori a Pegli. Anche dalle riviere convergeranno tanti supporter, quanti nell’entroterra avevano assistito agli allenamenti di Criscito e compagni. Un pieno di energie. Un’atmosfera improntata a un nuovo avvio, con una ripartenza in società e nello spogliatoio. L’avvento dell’era Andreazzoli si respira dentro e fuori la villa. Insieme a un sano buon senso: di aiuto per cavalcare le difficoltà frapposte da avversari di valore. Il calendario non ha fatto sconti.

!-- Composite Start --> Загрузка... !-- Composite Start -->