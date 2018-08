Genoa-Empoli, Ballardini: Ottimo risultato

Il Genoa esordisce nei migliori dei modi in serie A battendo l’Empoli nel giorno del ricordo delle vittime del Ponte Morandi.

Il tecnico Ballardini è visibilmente molto soddisfatto per una prestazione importante con i suoi ragazzi in pieno controllo del gioco per buona parte del match.

“Non eravamo in formissima sia fisicamente con gambe molto stanche sia mentalmente per quanto è successo nella nostra città. Abbiamo giocato contro una squadra in formissima ottenendo tre punti importanti”.

”Piatek e Kouame hanno giocato benissimo, si integrano bene assieme e oggi sono stati determinanti per portare a casa i tre punti in questa sfida”.

