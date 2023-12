Genoa-Empoli 1-1, pari amaro per il Grifone al Ferraris

Cancellieri risponde a Malinovskyi

Pari amaro per il Genoa che dopo il vantaggio di Malinovskyi nel primo tempo al 37’ non ha saputo trovare le energie per chiudere la partita.

Cancellieri entrato al 21’ del secondo tempo al posto di Maldini, segna pochi minuti dopo il suo primo gol stagionale in un’azione avviata da Grassi e proseguita da Kovalenko e riporta in parità l’incontro.

A Gilardino non è bastato il ritorno di Retegui lontano dalla migliore condizione dopo il lungo stop, in coppia con Messias.

Sicuramente per l’Empoli, dopo il passo falso con il Sassuolo, questo punto guadagnato al Ferraris fa bene per la squadra soprattutto nell’ottica del morale.

Il tabellino

Genoa-Empoli 1-1

Marcatori: 37′ Malinovskyi (G), 67′ Cancellieri (E)

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Dragusin; Sabelli (38′ st Puscas), Frendrup, Badelj, Malinovskyi (27′ st Fini), Vasquez (27′ st Haps); Messias (21′ st Kutlu), Retegui. A disp.: Leali, Sommariva, Martin, Matturro, Hefti, Thorsby, Jagiello, Galdames. All.: Gilardino

Empoli (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini (1′ st Kovalenko), Ranocchia (21′ st Grassi), Maleh (31′ st Marin); Cambiaghi, Caputo (48′ st Shpendi), Maldini (21′ st Cancellieri). A disp.: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Ebuehi, Bastoni, Gyasi, Destro. All.: Andreazzoli

Arbitro: Aureliano di Bologna

Note: ammoniti: Ranocchia, Malinovskyi, Vogliacco, Badelj