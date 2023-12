Aspettando il Natale a Pieve Ligure – 8 dicembre 2023

Aspettando il Natale a Pieve Ligure: mercatino dell’artigianato natalizio e tanto divertimento per i più piccini.

La Pro Loco Pieve Ligure – APS in collaborazione con il Comune di Pieve Ligure organizza il primo Mercatino di Natale venerdì 8 dicembre in Piazzale San Michele dalle h. 9.00 alle h. 20.00.

Aspettando il Natale a Pieve Ligure tra giochi, spettacoli e laboratori per grandi e piccini.

La Festa dell’Immacolata a Pieve alta: animazione, giochi e divertimento per i più piccoli

A partire dalle h. 10.30 in piazzale San Michele spettacoli di animazione col “Paese dei Balocchi”. Sarà presente il Luna Park degli Elfi a cura di Jeca Eventi.

Aspettando il Natale a Pieve Ligure tutti i più piccini potranno scrivere e portare le loro letterine a Babbo Natale in piazza San Michele; ad aspettarli ci sarà la cassetta delle letterine di Babbo Natale.

Aspettando il Natale a Pieve Ligure all’insegna della beneficienza

Dalle h. 12.30 apertura degli stand gastronomici curati dal ristorante “Lo Scalo”. Saranno presenti anche i volontari della “Colazione del Povero”. Aspettando il Natale a Pieve Ligure si potranno così aiutare le persone in difficoltà.

Alla stessa ora inizierà uno spettacolo da non perdere per gli amanti del “Vintage”: la sfilata di moda di Chiara Farsaci. Le modelle che sfileranno in piazza San Michele saranno preparate da “Le coiffeur di Pieve” di Valentina Toscano e da “Nymphaeum Parrucchiere Estetica Camogli”.

Un pomeriggio con la “Band degli Orsi” e il “Giambello Circus”

Nel pomeriggio ancora tanto divertimento per i più piccini. Dalle h. 14.00 alle h. 15.00 spettacolo con “La Band degli Orsi” e il mago Aldo.

Alle h. 15.30 spettacolo di cantastorie con Picetti e alle h. 16.30 spettacolo di Arti Circensi “Giambello Circus” a cura di Jeca Eventi. Aspettando il Natale a Pieve Ligure ci si diverte!

Durante tutta la giornata si potrà visitare il mercatino dell’artigianato natalizio in piazzale San Michele a Pieve alta.

La sera dell’Immacolata tra cori Gospel e vin brulè

La magia del Natale esploderà alle h. 18.00 con la tradizionale accensione della Stella Cometa nella Chiesa Parrocchiale di S. Michele Arcangelo ad opera dei Volontari “Amici di Santa Croce”.

Nella serata che apre le porte al periodo natalizio non poteva mancare il coro Gospel “Spiritual & Folk”. Durante la loro esibizione verrà offerto vin brulè caldo e fumante che riscalderà tutti i presenti. Aspettando il Natale a Pieve Ligure la magia dei canti natalizi accenderà i cuori.

Selezione Musicale a cura di Paolo Benvenuto

Durante la giornata per raggiungere Pieve alta verrà messo a disposizione un bus navetta A/R gratuito con partenza dalla Stazione FF.SS.

Nel caso di condizioni metereologiche avverse alcune iniziative pomeridiane avranno luogo presso il Teatro Massone in piazza San Michele a Pieve alta.