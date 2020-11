Genoa e Samp, torna il Derby in Coppa Italia

A distanza di venticinque giorni dal primo confronto della stagione in campionato, terminato 1-1 con gol di Scamacca per il Grifone, torna il Derby della Lanterna nella versione della Coppa Italia. E’ una gara secca, dentro o fuori. La qualificata guadagnerà il passaggio all’ottavo di finale che la vedrà opposta alla Juventus. Il prossimo sarà la stracittadina n° 13 in questa competizione. La delegazione del Grifone, con i convocati che verranno diramati al termine della preparazione, raggiungerà la sede del ritiro nella serata di mercoledì. Due gli allenamenti a disposizione, dopo la ripresa di oggi a gruppi distinti, messi in agenda dal tecnico Maran.