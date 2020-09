Genoa, dopo Badelj, Goldaniga e Caso corte a Pjaca

Il Genoa ha piazzato il colpo Badelj ma anche Goldaniga che è ritornato in rossoblù dopo un breve passaggio alla casa madre Sassuolo.

In prospettiva i rossoblù hanno chiuso anche l’arrivo di Giuseppe Caso talendo dell’Arezzo che arriva agli ordini di Maran.

Ora il diesse Faggiano è al lavoro per un colpo anche in attacco. Il nome nuovo ma ricorrente è quello del croato Pjaca che interessa anche al Crotone. Il talento della Juve, mai totalmente esploso per motivi fisici, sotto l’ombra della Lanterna potrebbe rigenerarsi.

Ma non basterebbe, servirebbe difatti anche un centravanti che possa garantire la doppia cifra per una salvezza che non sia più tribolata.

