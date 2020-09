Genoa, diverse operazioni di mercato ancora sul tavolo

Una giornata di stacco solo per l’attività della squadra, pronta a riprendere la preparazione mercoledì con una doppia seduta. Prosegue invece in queste ore il lavoro dei dirigenti sotto diverse angolazioni compreso il calcio mercato. Il club sta stringendo il cerchio su un obiettivo, e continuando a operare per trasferimenti in uscita. Dopo le cessioni ufficializzate di Pawel Jaroszynski al Pescara e Andrea Cambiaso (prodotto del settore giovanile rossoblù) all’Empoli, ci sono altre trattative in piedi per sfrondare la rosa di elementi sotto contratto. Gli aggiornamenti sullo stato delle cose cambiano di giorno in giorno a seconda di sviluppi e prospettive.