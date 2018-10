Genoa, contro il Parma sfondata quota 20 mila

Viaggia a buon ritmo la prevendita per il match con il Parma, che per la prima volta in stagione farà superare le 20mila presenze a Marassi, tra pubblico abbonato e paganti.

Nel mese di ottobre saranno solo due gli incontri a cui si potrà assistere al Ferraris. Quello con i ducali di domenica (ore 12:30), poi il 28 contro l’Udinese. Complice la partenza positiva in campionato, certificata da 12 punti in 6 partite, l’occasione è propizia per stringersi intorno e sostenere la squadra. Le previsioni meteo domenica danno una giornata di tempo variabile, più sole che nubi. Dall’Emilia arriveranno oltre 500 supporter. I tagliandi con le agevolazioni fissate sono reperibili al Ticket Office del Genoa Museum and Store (10-19), nelle ricevitorie Listicket e sul sito listicket.com.

Prezzi base – (*tariffa ridotta 8-16 anni): Tribuna Inferiore Centrale Numerata: 80 euro (*40); Distinti 30 euro (*15); Gradinata Sud: 20 euro (*10); Settore 5: 20 euro (*10); Settore Ospiti: 20 euro (*10).