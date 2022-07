Genoa, Coda: Campionato di B duro, occhio al Parma

Il Bomber Coda suona la carica a tutto l’ambiente del Genoa per la prossima stagione di serie B.

“Quest’anno si stanno rinforzando un po’ tutte. Vedo il Parma che l’anno scorso ha preso una bella batosta ma quest’anno ha preso l’allenatore giusto e ha i giocatori che possono fare la differenza. Insieme al Genoa in lotta per la promozione metterei il Parma. Però attenzione: la prima cosa che ho detto è che se pensiamo di essere il Genoa e che quindi c’è tutto dovuto siamo già con un piede nella fossa. La Serie B è un campionato durissimo, puoi perdere contro chiunque, non c’è nulla di scontato e se non hai quella voglia di affrontare tutte le partite al massimo rischi di fare brutte figure. Io ci tengo a far tanti gol ma l’obiettivo finale deve essere di fare almeno 70 punti. Quest’anno non possiamo nasconderci, siamo tutti concentrati per conquistare la Serie A”.