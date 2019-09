Genoa, chiusura campagna abbonamenti sabato

C’è quota 18mila, la stessa raggiunta la scorsa stagione, nel mirino per la Campagna Abbonamenti 2019/20.

Al netto della futura vendita dei posti di Tribuna Inferiore (circa 300 abbonamenti furono assegnati con le sottoscrizioni 2018/19), sabato calerà il sipario sulla possibilità di riservarsi i posti stagionali nei Distinti, in Gradinata Sud e nel Settore 5. E’ un risultato ottenibile in considerazione dell’afflusso che si sta registrando al Ticket Office e delle richieste che stanno confluendo nelle ricevitorie Ticketone, on-line su www.ticketone.it o tramite call center. Domenica al Ferraris è garantita una bella cornice di pubblico (è consigliato acquistare i tagliandi in prevendita, non direttamente alle biglietterie domenica).