Genoa, capitan Criscito prova il rientro contro il Sassuolo

Il Genoa conta di riuscire a recuperare capitan Criscito per la sfida interna contro il Sassuolo.

Il difensore del Genoa ha svolto nuovi esami negli ultimi giorni e la caviglia ha dato risposte molto confortanti rispetto ai primi controlli post Salernitana.

Nelle ultime sedute l’ex Zenit si è allenato sul campo ma in maniera personalizzata, nei prossimi giorni dovrebbe rientrare in gruppo con i compagni, pronto per lo step successivo, ossia la convocazione per la sfida del 17 ottobre contro il Sassuolo. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire se si potrà o meno contare su di lui.