Genoa, campagna abbonamenti a quota 9 mila

Novemila grazie dal club più antico in Italia. A tanti ammontano gli abbonamenti sottoscritti, contando i primi undici giorni della Campagna Abbonamenti 2019/20.

“Ogni minuto, ogni goal, ogni respiro” sta continuando a dare risposte forti, come la crescita di interesse intorno alla squadra, in lievitazione con i colpi di mercato in canna. La giornata di sole ha dirottato molti in riviera o nell’entroterra per godersi il fresco. Si fa per dire. Con il rientro a Genova l’afflusso è dato in intensificazione al Ticket Office del GMS (via al Porto Antico 4, aperto pure lunedì, orario continuato 10-19), dove è possibile esercitare le prelazioni che dureranno sino al 9 agosto. Una pratica che è possibile smarcare pure nelle ricevitorie autorizzate, sul canale on-line e il call center. Le modalità sono consultabili nella sezione dedicata all’interno del sito ufficiale.