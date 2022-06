Genoa, campagna abbonamenti a gonfie vele: sfondata quota 2 mila

Terzo giorno di campagna abbonamenti in casa Genoa con un ritmo serrato che ha permesso di superare il traguardo delle 2000 tessere già rinnovate.

La doppia modalità in sede, presso Palazzina San Giobatta al Porto Antico, e online assicura un continuo aggiornamento nel numero degli abbonamenti sottoscritti dai tifosi rossoblu per la stagione 2022/2023. Questa sera il dato ufficiale parla di ormai 2300 abbonati rossoblu. La possibilità di rinnovare (o acquistare un nuovo abbonamento in vendita libera, eccezion fatta per la Gradinata Nord) proseguirà sino al prossimo 10 luglio senza interruzioni e osservando l’orario 10-20.

Servirà tutto l’appoggio dei tifosi per un anno che dovrà portare al riscatto rossoblù.