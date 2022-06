Mercato Samp, per l’attacco ballottaggio tra Pussetto e Pjaca

Mercato ancora in una fase di stallo per la Samp di Faggiano ed Osti che attendono le occasioni guardandosi intorno in cerca di calciatori vogliosi di una sfida.

L’obiettivo prima della Samp per questo inizio di calciomercato sarà quello di sfoltire la rosa, abbassare il monte ingaggi, non indebolirsi. Poi si procederà con gli acquisti, con l’intenzione di rinforzare l’attacco.

Proposti l’argentino Pussetto e l’ala svedese Walemark, già sondato nei scorsi mesi, entrambi non rientrano per il momento tra le priorità per la Sampdoria, come riportano gli esperti di mercato. Diversa l’ipotesi Pjaca che potrebbe prendere quota più avanti nel mercato.